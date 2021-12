Charlene di Monaco, "forse la dipendenza dell'alcol": il dramma della bottiglia dietro al ricovero? Chi vuota il sacco

27 dicembre 2021 a

a

a

Ora, nel mistero di Charlene di Monaco, la principessa triste e tutt'ora ricoverata in una clinica in Sudafrica, piomba a capofitto Dagospia. Lo fa in una consueta "Dagonota", ossia poche righe in cui il sito diretto da Roberto D'Agostino snocciola qualche indiscrezione privilegiata, qualche retroscena che difficilmente si può leggere da altre parti.

Charlene di Monaco, "il ricchissimo vip da lei in clinica": a un passo dal divorzio, bomba di Dagospia

Prima, una breve sintesi: dopo il lungo "esilio" in Sudafrica, dovuto a una malattia che le impediva di tornare a Montecarlo, Charlene Wittstock è stata ricoverata solo pochi giorni dopo il suo ritorno a Monaco dal principe Alberto e dai loro figli, i gemellini Jacques e Gabriella. Mistero fitto sulle ragioni del ricovero che la ha tenuta lontana da Palazzo Grimaldi anche a Natale (si è appreso soltanto che il marito e i figli sarebbero andati a trovare Charlene in clinica in uno di questi giorni festivi).

"Il piano per sostituire Charlene". Da Monaco filtra un report angosciante: pronti a farla fuori?

Ed eccoci, insomma, a quanto rilanciato da Dagospia: "Come sta Charlene di Monaco? La principessa triste è ricoverata in svizzera, nella clinica di lusso Kusnacht Practice, affacciata sul lago di Zurigo, specializzata nella riabilitazione e nella cura delle dipendenze di ogni tipo", premette il sito. Dunque, dopo aver ricordato l'ultima versione ufficiale di Alberto - "profondo esaurimento fisico ed emotivo" -, ecco che vengono avanzati i dubbi. "Ma è davvero solo questo o c’è dell’altro? Forse la dipendenza dall’alcol? Un disturbo alimentare?", conclude Dagospia. Un doppio interrogativo che suona quasi come una sentenza, come una possibilità (o una verità?) che nessuno ha o avrebbe il coraggio di dire. E il mistero, dai contorni sempre più inquietanti, prosegue e continua ad alimentarsi...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.