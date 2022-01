Funivia bloccata a 3.000 metri: dramma la notte di Capodanno per 20 persone, tutto in diretta

02 gennaio 2022 a

Il modo peggiore per iniziare il 2022: 19 dipendenti di un ristorante di Albuquerque, nel New Mexico (Usa) e due addetti alla funivia del Sandia Peak sono rimasti bloccati su una cabinovia a tremila metri d'altezza. La funivia si è bloccata a causa di una tempesta di neve, e con la temperatura scesa a quattro gradi sotto lo zero. I malcapitati dovevano festeggiare l'arrivo del nuovo anno coni parenti e amici, ma è andata decisamente peggio.



Appena finito il proprio turno al Ten 3, ristorante sulla cima del gruppo montuoso americano, i dipendenti dovevano tornare in città per i festeggiamenti del Capodanno. All'altezza del secondo pilone, però. le cabine della funivia si sono improvvisamente bloccate a causa della neve e del ghiaccio che si sono accumulati su un cavo facendolo collassare. Come riportato da New York Times e Cnn, è stata una delle lavoratrici a bordo, Amber Santos, a raccontare l'accaduto con una diretta Instagram in tempo reale.

L'imprevisto è durato diverse ore, facendo passare i passeggeri dall'euforia un po' nervosa per "l'evento" al terrore vero e proprio. Grazie alle coperte d'emergenza, acqua e barrette energetiche presenti in cabina e al contatto radio, i passeggeri sono riusciti a passare la notte nonostante la temperatura rigidissima, visto che sono stati liberati solo verso le 8 del mattino, dopo che i soccorritori hanno impiegato ben 4 ore per arrampicarsi e raggiungere il luogo dell'incidente.

