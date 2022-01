Kim Jong un "grasso"? Quali piatti si era "inventato" il padre: Corea del Nord choc, ora si spiega tutto

05 gennaio 2022 a

a

a

Secondo Kim Jong un, dittatore della Corea del Nord, burritos e hamburger sono stati inventati nel 2011 da suo padre, Kim Jong II. A dare questo strampalato annuncio è stato il portavoce del governo, che ha raccontato come poco prima di morire per un attacco di cuore il leader avesse ideato gli "involtini di grano" e il "doppio pane con carne”, stranamente simile a un hamburger.

Tre casi di Covid, scatta il lockdown totale. Cina, la metropoli isolata "per nulla". Scenario da panico: cosa ci nascondono?

La storia pubblicata sul quotidiano Rodong Sinmun e ripresa dal Sun, racconta come il figlio Kim Jong-un stia seguendo le orme del padre manifestando un “meticoloso interesse” per i burritos. Il padre Kim Jong II avrebbe consigliato di abbinarli ad acqua minerale in estate e tè caldo in inverno. Nel filmato del telegiornale della Tv di Stato sono state poi trasmesse immagini di nordcoreani intenti a divorare burritos fuori dalla Kumsong Food Factory nella capitale, Pyongyang. In tv è stato mostrato anche un murale che ritrae Kim Jong II mentre sorride all’interno di una cucina in cui si preparano burritos.

Fa shopping senza mascherina. Arrestato dalla polizia per omicidio, clamoroso: ecco chi era

Peccato che sia tutta propaganda. Chi è riuscito a scappare dalla Corea del Nord racconta infatti una storia diversa. Hyun-seung Lee, che è nato in una famiglia d'élite nordcoreana ma è fuggito dal paese nel 2014, ha ricordato che la maggior parte dei suoi connazionali non può nemmeno sognare un pasto del genere.

"Non si riprenderà mai". Bolsonaro, agghiacciante verità dietro il "malore"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.