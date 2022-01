Principe Harry, umiliato dalla Regina e ricoperto d'insulti: "Patetico, piagnucolone, ingrato". Una fine oscena

17 gennaio 2022 a

Per la prima volta nella storia della famiglia reale del Regno Unito, uno dei membri ha ufficialmente fatto causa alla regina Elisabetta. Si tratta del principe Harry, sul quale il Mail on Sunday è entrato a gamba tesa, definendolo “un piagnucoloso, patetico, noioso piccolo ingrato”. Questo perché il marito di Meghan Markle, dopo la Brexit e il trasferimento in California, è stato privato della scorta reale.

Adesso la rivuole indietro, sentendosi minacciato, e quindi è arrivato ad intentare un’azione giudiziaria ai danni del governo britannico: ciò equivale a far causa a sua nonna, la regina Elisabetta. Pur avendo rinunciato al suo ruolo all’interno dell’istituzione, il duca di Sussex però rivendica la scorta di Stato per sé e per la sua famiglia. Tutto è partito quando a luglio scorso, in occasione dell’inaugurazione della statua in memoria della madre Diana, Harry si era dovuto pagare delle guardie del corpo private.

I suoi avvocati sostengono che il principe “ha ereditato un rischio per la sicurezza dalla nascita, a vita”, dato che è comunque sesto nella linea di successione al trono. La minaccia nei suoi confronti non sarebbe cambiata neanche con la fuga negli Stati Uniti, ma il Mail on Sunday lo ha massacrato: “Se ancora vuoi la sicurezza per la tua famiglia, assicurati che la paghino i tuoi amichetti di Netflix”.

