Papa Francesco, il tracollo: il report dalla Germania, la fine si avvicina? Informazioni inquietanti

Brutte notizie dalla Germania per Papa Francesco. Nei sondaggi fatti lo scandalo sulla gestione dei preti pedofili da parte delle gerarchie ecclesiastiche, la fiducia nella chiesa cattolica è ai minimi storici e si sarebbe abbassata di altri 3 punti in percentuale nel 2021, rispetto l'anno precedente, arrivando al 12 per cento di coloro che continuano a riporre una “forte fiducia” nella Chiesa. La fiducia nel Papa è un po' più alta, al 26%, ma è notevolmente ridotta rispetto i primi anni quando i sondaggi lo davano al 60% di gradimento.

Hanno influito i risultati delle recenti inchieste in alcune delle diocesi maggiori – da Monaco a Colonia - che hanno fatto affiorare negligenze come sono stati affrontati in passato casi di abusi. Inoltre c'è anche la disaffezione della gente dovuta alle continue polemiche per le mancate riforme richieste: "dalla benedizione alle coppie gay al sacerdozio femminile, dall'abolizione del celibato sacerdotale ad una maggiore trasparenza finanziaria", ricorda il Messaggero.

Dal sondaggio emerge che il 33% ha fiducia nella Chiesa evangelica mentre il livello più alto di fiducia viene riposto nel Consiglio Centrale degli Ebrei che si attesta al 43%. Al contrario, solo l'8% ha espresso una forte fiducia nell'Islam. "In pratica su un totale di 36 istituzioni analizzate, nella classifica finale, solo i manager, l'Islam e le agenzie pubblicitarie hanno un livello di fiducia inferiore alla Chiesa cattolica. "Ciò significa che non solo molte istituzioni politiche, ma anche le chiese stanno perdendo la loro forza vincolante, che invece sarebbe importante per la coesione sociale", ha detto l'amministratore delegato di Forsa, la società di sondaggi che ha fatto le ricerche.

