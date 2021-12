Xavier Novell, il vescovo che terremota il Vaticano: una donna incinta e inseminazione artificiale di maiali

05 dicembre 2021 a

Ve lo ricordate Xavier Novell, il vescovo che ha lasciato la chiesa per sposarsi civilmente con una scrittrice di romanzi erotici ed esoterici? Il caso sconvolse la Spagna, proprio come in questi giorni la Francia è sconvolta dalla vicenda che ha travolto Michel Aupetit, l'arcivescovo di Parigi silurato da Papa Francesco per una presunta storia d'amore con una donna.

Bene, il punto è che la vicenda di Xavier Novell si arricchisce di un nuovo capitolo. Si apprende infatti che avrebbe gettato la tonaca anche per la gravidanza della signora, Silvia Caballol, 38 anni e un matrimonio alle spalle: pare infatti che debba partorire la prossima primavera. Addirittura alcune testate spagnole parlano di un parto gemellare.

Insomma, Novell dovrà fare i conti con una famiglia numerosa. E proprio per questo avrebbe deciso di valorizzare la sua laurea di ingegnere agronomo, conseguita prima di entrare in seminario, studiare teologia e iniziare la carriera ecclesiastica. Abc e altre autorevoli testate spagnole, come El Mundo, hanno riferito che avrebbe trovato impiego in una multinazionale, la Semen Cardona, specializzata nell'inseminazione artificiale di maiali.

Un fatto curioso a corredo di una parabola altrettanto curiosa. Per inciso, Novell era stato il presule spagnolo più giovane ad accedere alla carica episcopale. Durante il suo mandato da vescovo si era attirato addosso parecchie critiche per aver difeso le terapie contro l'omosessualità. Poi, l'amore, la conversione e l'addio alla vocazione.

