Papa Francesco, il dossier sugli "insospettabili": Vaticano, uno scandalo sessuale senza precedenti

Un nuovo scandalo sessuale travolge la Chiesa e il Vaticano. Per bloccarlo, Papa Francesco ha deciso di agire d'anticipo e aprire una indagine interna. Le accusa sono pesantissime: si parla di pedofilia nei vertici ecclesiastici in Spagna, 385 pagine di dossier per 251 nuovi casi di abusi su minori da parte del clero e di alcuni laici di istituzioni religiose. La bomba è stata sganciata dal prestigioso quotidiano iberico El Pais, che riferisce di una indagine "senza precedenti".

Bergoglio ha ricevuto il dossier dalle mani di Daniel Verdù, corrispondente del giornale a Roma, direttamente durante il volo del Papa a Cipro e in Grecia, scrive la Stampa. Di fronte alle accuse documentate in 3 anni di inchiesta, il Santo padre "si è mosso rapidamente" inviando il dossier alla Congregazione per la Dottrina della Fede. El Pais ha informato anche il presidente della Conferenza episcopale spagnola (Cee), il cardinale Juan José Omella, arcivescovo di Barcellona.

Il primo caso documentato è del 1943, l'ultimo è del 2018. "La maggior parte dei resoconti - scrive il quotidiano spagnolo - parla di pedofili che abusano di dozzine di bambini e comportamenti che erano un 'segreto aperto'. Un caso comune è quello degli insegnanti che hanno aggredito sessualmente l'intera classe, con diversi corsi a loro carico e che sono stati per anni in una o più scuole. Stime come quelle utilizzate dagli esperti negli studi di commissioni indipendenti di altri paesi moltiplicherebbero la cifra a diverse migliaia".

Secondo quanto riportato da El Pais, il 77% dei casi denunciati riguarda gli ordini religiosi "che non sono sotto l'autorità dei vescovi e le principali congregazioni, venute a conoscenza delle denunce, hanno già aperto un'indagine", sottolinea il quotidiano torinese diretto da Massimo Giannini.

