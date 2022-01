Omicron, dati-choc dalla Germania: una fiammata spaventosa. Perché torna la paura

27 gennaio 2022 a

Il numero dei contagi da Covid supera per la prima volta i 200 mila in Germania, toccando il record di 203.136 contagi nelle 24 ore. Omicron, insomma, sembra non essere stata domata. I decessi legati al virus sono stati invece 188, in calo rispetto a una settimana fa quando erano stati 234. L'incidenza settimanale ha registrato 1017,4 su 100 mila abitanti. Il tasso di ospedalizzazione è di 4,26 ricoverati nelle terapie intensive su 100 mila abitanti.

I positivi aumentano anche in Francia (+427.772 e 256 decessi), mentre nel Regno Unito con 102.427 nuovi contagiati da oggi cambia le regole e muove un nuovo passo verso il "liberi tutti". E' scattato infatti lo stop al green pass, che era stato introdotto solo a dicembre e unicamente per discoteche e grandi eventi, e cade anche l’obbligo di indossare la mascherina dove era richiesto, ossia nei negozi e sui mezzi pubblici, rimanendo però il suggerimento di portarla se ci si trova in luoghi chiusi e affollati.

Nel Regno Unito la scorsa settimana erano già state revocate con effetto immediato l’indicazione a lavorare da casa e l’utilizzo della mascherina nelle scuole. Intanto, sul fronte della revoca delle restrizioni, Scozia, Galles e Irlanda del Nord continuano ad allinearsi al ritorno alla normalità deciso dal governo di Boris Johnson. Fra le ultime novità, la fine delle limitazioni imposte a pub e ristoranti in Ulster e la decisione della leadership laburista gallese di adeguarsi alla riduzione da 7 a 5 giorni del periodo di isolamento già prescritto ai contagiati nel resto del Regno.

