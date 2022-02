Joe Biden, messaggio riservato agli americani in Ucrainadi Biden agli americani: "Fate le valigie, non verremo a salvarvi"

12 febbraio 2022 a

a

a

"Caro cittadino americano residente in Ucraina mantieni prudenza. La criminalità, i disordini civili e le potenziali operazioni di combattimento, nel caso la Russia intraprenda l'azione militare, possono essere causa di grave pericolo". Thomas Sadley è un ufficiale di Marina in pensione da Cleveland, Ohio, vive a Leopoili da anni dopo essere andato in pensione, ma non andrà via."Mi porto le chiavi di casa. Un paio d'ore di macchina e con mia moglie siamo oltre la frontiera, dai nostri parenti in Polonia". Dagli Usa hanno dato ventiquattr' ore di tempo, massimo quarantotto, per lasciare il paese.

Uomo nudo blocca il traffico? L'automobilista la "risolve" così: violenza terrificante, video-choc

A Shulavka, solo l'ambasciatrice Kristina Kvien, un paio di funzionari e gli agenti della sicurezza, nessun altro. "L'eventualità che gli Stati Uniti mandino truppe a salvare da un'invasione, non c'è: chi può, deve fare da sé, andarsene con mezzi commerciali o privati, comunque via di qui. Niente ponti aerei", sottolinea il Corriere. "I cittadini statunitensi devono sapere che il nostro governo non sarà in grado d'evacuarli", avverte ancora l'ambasciata. La ritirata suonata dalla Casa Bianca fa accodare il Canada Gran Bretagna e Olanda, Giappone e Montenegro, Corea del Sud e Israele. Ci sono tremila italiani, qualcosa si sta pensando di fare.

"Putin pronto all'invasione, truppe al confine". Guerra in Europa, questione di giorni: fonti 007, scenario bellico terrificante

L'incubo di Joe Biden è che si ripeta il caos afghano dell'anno scorso, all'arrivo dei talebani a Kabul. "Se Putin è così folle da provarci - dice il presidente Usa - è anche abbastanza intelligente da non fare nulla che abbia un impatto negativo sui cittadini americani». Intanto sempre il capitano in pensione Shadley dice che, "i russi possono attaccare anche durante le Olimpiadi". Dà da pensare che Vladyslav Heraskevych, il campione ucraino di skeleton,a Pechino ha alzato il cartello no war in Ukraine. Un messaggio dallo sport alla politica. Chissà se basterà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.