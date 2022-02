Spagna sotto choc, 15enne ammazza i genitori e il fratellino a colpi di fucile: "Tutta colpa del wi-fi"

12 febbraio 2022 a

Spagna sotto choc per quanto avvenuto in un quartiere di Elche. Un ragazzino di soli 15 anni è stato arrestato per aver ucciso a colpi di fucile i genitori e il fratello di 10 anni. Il fattaccio è avvenuto martedì scorso, ma l’omicida è stato arrestato soltanto venerdì sera: il ragazzo ha confessato tutto, ma soltanto dopo aver convissuto con i cadaveri in casa per ben tre giorni, durante i quali non è uscito di casa, neanche per andare a scuola.

Un intero Paese è sotto choc, anche perché al momento sono sconosciute le cause che hanno indotto il 15enne a realizzare una tale follia. Stando alle prime ipotesi della Polizia Nazionale, che sta indagando sul triplice omicidio, tutto potrebbe essere scaturito da alcune discussioni sul pessimo rendimento scolastico del ragazzino e della sua scarsa partecipazione ai lavori domestici o agricoli. L’aggressività del giovane potrebbe aver avuto origine da una furibonda lite con la madre, che pare gli avesse tagliato il wi-fi per punirlo.

La scoperta del delitto è stata quasi casuale quanto assurda: una vicina ha incontrato il ragazzino e gli ha detto che non vedeva i genitori da qualche giorno; lui le avrebbe risposto che li aveva uccisi. A quel punto la vicina ha allertato un parente del giovane, che si è recato sul posto e ha chiamato la polizia e i servizi di emergenza.

