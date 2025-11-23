Libero logo
Regionali
Coppa Davis
Hub Energia

Coppa Davis, vince l'Italia 2 a 0: Spagna battuta in finale grazie a Berrettini e Cobolli

di
Libero logo
domenica 23 novembre 2025
Coppa Davis, vince l'Italia 2 a 0: Spagna battuta in finale grazie a Berrettini e Cobolli

1' di lettura

L'Italia vince la Coppa Davis per la terza volta consecutiva, la quarta in assoluto. In finale a Bologna, batte 2-0 la Spagna con i successi nei singolari di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si impone in rimonta 2-1 su Jaume Munar (1-6, 7-6, 7-5).

"Non so che dire, questo era il mio sogno. Siamo una squadra molto unita. Abbiamo fatto come i campioni del 2006, tutti insieme alla playstation. E' da tre giorni il giorno più bello della mia vita, non so che dire: siamo campioni del mondo". Così uno scatenato Flavio Cobolli commenta saltando la vittoria della Coppa Davis con l'Italia, nella finale vinta a Bologna contro la Spagna. Poi rivolto al pubblico, Cobolli ha aggiunto: "di questa vittoria ne fate parte anche voi. Siete un pubblico fantastico".

Coppa Davis, la Spagna batte la Germania e va in finale contro l'Italia

Mancheranno le due stelle più luminose, ma è sempre una questione tra Italia e Spagna. Anche in Coppa Davi...

"Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto prevenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale per esprimergliele personalmente". E' quanto si legge in una nota del Quirinale. L'invito al Quirinale è esteso anche alla nazionale femminile reduce dai recenti successi. 

Coppa Davis, Matteo Berrettini travolge Carreno-Busta: Italia avanti 1 a 0 sulla Spagna

Matteo Berrettini regala all'Italia il primo punto nella finale di Coppa Davis contro la Spagna, in corso a Bologna....
tag
coppa davis
italia
spagna
flavio cobolli
matteo berrettini

Coppa Davis Coppa Davis, Matteo Berrettini travolge Carreno-Busta: Italia avanti 1 a 0 sulla Spagna

Salotto mini Domenica In, Venier in versione ridotta: assenza (clamorosa) nel giorno di Ornella Vanoni

Coppa Davis Coppa Davis, la Spagna batte la Germania e va in finale contro l'Italia

ti potrebbero interessare

Roma, sconfitta la Cremonese 3 a 1: Gasperini si prende la vetta della classifica

Roma, sconfitta la Cremonese 3 a 1: Gasperini si prende la vetta della classifica

Redazione
Coppa Davis, Matteo Berrettini travolge Carreno-Busta: Italia avanti 1 a 0 sulla Spagna

Coppa Davis, Matteo Berrettini travolge Carreno-Busta: Italia avanti 1 a 0 sulla Spagna

Redazione
F1, terremoto a Las Vegas: McLaren squalificate, Verstappen riapre il Mondiale

F1, terremoto a Las Vegas: McLaren squalificate, Verstappen riapre il Mondiale

Spalletti boccia la Juventus, "livello ancora troppo basso"

Spalletti boccia la Juventus, "livello ancora troppo basso"

Claudio Savelli