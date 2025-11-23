Coppa Davis, vince l'Italia 2 a 0: Spagna battuta in finale grazie a Berrettini e Cobolli

L'Italia vince la Coppa Davis per la terza volta consecutiva, la quarta in assoluto. In finale a Bologna, batte 2-0 la Spagna con i successi nei singolari di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si impone in rimonta 2-1 su Jaume Munar (1-6, 7-6, 7-5).
"Non so che dire, questo era il mio sogno. Siamo una squadra molto unita. Abbiamo fatto come i campioni del 2006, tutti insieme alla playstation. E' da tre giorni il giorno più bello della mia vita, non so che dire: siamo campioni del mondo". Così uno scatenato Flavio Cobolli commenta saltando la vittoria della Coppa Davis con l'Italia, nella finale vinta a Bologna contro la Spagna. Poi rivolto al pubblico, Cobolli ha aggiunto: "di questa vittoria ne fate parte anche voi. Siete un pubblico fantastico".
"Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto prevenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale per esprimergliele personalmente". E' quanto si legge in una nota del Quirinale. L'invito al Quirinale è esteso anche alla nazionale femminile reduce dai recenti successi.