Ucraina, il mitra in mano a bambini, donne e anziane: le immagini che sconvolgono il mondo

La guerra tra Russia e Ucraina sembra diventare sempre più reale. E, dopo le parole dell'ufficiale americano John Allen, sono le immagini a parlare. Da giorni infatti circolano foto di anziane, donne e bambini con in mano i mitra. A Kiev, che teme un attacco russo da un momento a un altro, anche la popolazione civile si prepara a imbracciare le armi. A Mariupol i membri della Forze Speciali, che fanno parte della Guardia Nazionale, domenica 13 febbraio hanno tenuto un addestramento ai cittadini su come assemblare un fucile, come caricare le munizioni e come mirare a un bersaglio. All’esercitazione hanno preso parte persone di tutte le età, dai bambini passando per gli adolescenti fino ad anziane signore.

Qui, durante le esercitazioni, si portano a termine ore di addestramento militare, corsi creati dal governo ucraino e da corpi paramilitari privati: pronto soccorso, poi teoria, poi tiro in poligoni improvvisati. A chi non è in grado, vengono insegnate le basi del primo soccorso e si impara a sparare. Per i veterani invece si passa anche a corsi più specifici, dall’aggiornamento sul materiale bellico fino alle tattiche di guerriglia urbana.

Altri teorizzano invece che dietro alle esercitazioni non ci sia una discesa un campo dei civili, ma semplicemente una prova da parte dei militari in caso di rivolta di piazza. In ogni caso, stando a un sondaggio del Kiev International Institute of Sociology, il 50,2 per cento degli ucraini è pronto a opporre resistenza in caso di un intervento militare russo nella propria città. Un intervistato su tre al sondaggio ha dichiarato di essere disposto a impegnarsi nella resistenza armata e il 21,7 per cento a partecipare ad azioni di resistenza civile.

