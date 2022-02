Ucraina, le foto diffuse dal Pentagono smascherano Putin? "Attacco imminente", ecco cosa state vedendo

17 febbraio 2022 a

a

a

Joe Biden dice che la Russia sta per invadere l'Ucraina, Vladimir Putin smentisce. Va avanti così da giorni. Adesso che le tensioni sono alle stelle, però, dagli Stati Uniti sganciano la bomba: alcune foto satellitari dimostrerebbero l'avvicinamento delle truppe russe al confine ucraino. Solo qualche giorno fa, il numero uno del Cremlino aveva fatto sapere che le forze armate si stavano ritirando dopo aver completato le esercitazioni al confine, dichiarando che tutti fossero pronti per tornare alla base. Le foto satellitari pubblicate nelle scorse ore, anche sui social, proverebbero che non è così. Anzi, dimostrerebbero che il concentramento di forze e i preparativi per l'invasione sono andati avanti come se nulla fosse.

Video su questo argomento "Pronti a tutto, nessun segnale di de-escalation": Mario Draghi, i timori su Vladimir Putin

In una di queste immagini, come spiega il Corriere della Sera, si vede un ponte mobile realizzato tra il 13 e il 15 febbraio sul fiume Pripyat, in Bielorussia, e vicino al confine ucraino. Una struttura che darebbe accesso all’area di Chernobyl. Altri “scatti” satellitari, invece, riguardano il concentramento di reparti, la creazione di un ospedale da campo a Osipovic e l’arrivo di elicotteri a Zyabrovka. Secondo il Pentagono, queste foto dimostrerebbero che la Russia ha schierato i suoi uomini in posizioni d’attacco. I funzionari di Mosca, però, continuano a negare tutto.

Tutti gli spostamenti delle forze russe, comunque, sarebbero avvenuti alla luce del sole. I generali di Putin, infatti, hanno spostato colonne di mezzi, spesso ricorrendo ai treni. Si parla di convogli che non si possono certo nascondere o mimetizzare. Così come l'aumento di uomini. Probabilmente volevano che si vedesse.

Video su questo argomento "Presto sarò a Mosca": Mario Draghi, il faccia a faccia con Vladimir Putin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.