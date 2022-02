Traghetto Igoumenitsa-Brindisi a fuoco, "288 passeggeri tutti salvi": il miracolo e il mistero sull'incendio

18 febbraio 2022 a

a

a

Terrore in alto mare: un incendio, le cui cause sono tutt'ora sconosciute, è scoppiato a bordo di un traghetto della Euroferry Olimpia battente bandiera italiana che collega la città greca di Igoumenitsa a Brindisi. Il tutto è accaduto al largo della costa nord dell'Isola di Corfù, fra la Grecia e l'Albania. A bordo della nave ci sono 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio. Il capitano ha chiesto ai passeggeri di lasciare la nave. Secondo quanto si apprende, sono stati tratti in salvo tutti i passeggeri della nave.

Fonti della Guardia costiera italiana confermano che il traghetto è stato completamente evacuato: non risulta nemmeno un ferito, il che avrebbe oggettivamente del miracoloso. Delle 288 persone a bordo, 242 sono state salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza che si trovava nella zona. L'incendio sarebbe scoppiato in una delle stive della nave che trasportava prevalentemente tir e i loro autisti.

L'Unità di crisi della Grimaldi Lines, società proprietaria della nave andata a fuoco, è tutt'ora riunita per monitorare l'evolversi della situazione e per accertare in modo definitivo che non vi siano persone coinvolte. I media greci, comunque, confermano che tutti sarebbero stati tratti in salvo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.