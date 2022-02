Ucraina, l'Estonia smaschera Putin: "Ecco la mappa degli obiettivi che colpirà". Lancio missili balistici, le indiscrezioni

18 febbraio 2022 a

Sull'invasione imminente dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, Joe Biden e i suoi non hanno nessun dubbio. Anzi, sono convinti che l'aggressione avverrà di qui a qualche giorno, a dispetto delle rassicurazioni che arrivano da Mosca. Ancora più allarmante la mappa dell'Ucraina con gli obiettivi che la Russia sarebbe pronta a colpire. E' stata svelata - come riporta il Messaggero - dal ministero della Difesa dell'Estonia in un tweet pubblicato sul profilo ufficiale del dicastero: "Mosca è pronta per la guerra: l'intelligence russa ha compilato una lista di obiettivi in Ucraina per paralizzare la sua autodifesa".

Secondo i servizi estoni, si tratta degli "obiettivi individuati dall'intelligence russa che, se neutralizzati, possono interferire con il comando, il recupero e l'approvvigionamento delle forze armate ucraine e l'approvvigionamento energetico dell'Ucraina". A preoccupare, poi, è anche il fatto che "l'intelligence russa ha liste simili per altri Paesi europei". I servizi estoni, insomma, ritengono che la Russia sia militarmente pronta a lanciare un'operazione contro l'Ucraina già a partire dalla seconda metà di febbraio. Ci sarebbero, inoltre, ben 150mila soldati sul confine ucraino.

Nel frattempo, le notizie che arrivano da Mosca non sono affatto rassicuranti. Il ministero della Difesa avrebbe fatto sapere che domani, sotto la supervisione del presidente Putin, la Russia terrà nuove esercitazioni delle sue forze "di deterrenza strategica". Sarà previsto, scrive il Corriere della Sera, il lancio di missili balistici e da crociera: "Le esercitazioni dovrebbero servire a valutare la forza della cosiddetta "triade nucleare", ovvero l’arsenale atomico completo che riduce le possibilità che un attacco nucleare nemico sia in grado di distruggere completamente l’arsenale nucleare di un Paese".

