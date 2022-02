Euroferry Olimpia, clamoroso a due giorni dal rogo: avvistato a poppa un superstite

20 febbraio 2022 a

Clamoroso, ma vero: uno dei passeggeri che risultavano dispersi in seguito al rogo della Euroferry Olympia della Grimaldi Lines, il traghetto andato a fuoco nella notte tra giovedì e venerdì al largo di Corfù, è stato ritrovato vivo. Lo riferiscono e lo confermano fonti della compagnia navale. L'uomo, si tratta di cittadino lituano, è stato avvistato a poppa della nave ed è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera Greca. Insomma, è rimasto per due giorni sulla nave ed è riuscito a sopravvivere alle fiamme. Una sorta di mezzo miracolo. In virtù del ritrovamento, ora restano undici le persone disperse.

Nel frattempo proseguono le manovre mirate ad evitare che il natante affondi, con gravissime conseguenze ambientali. E proprio la situazione ambientale viene monitorata costantemente dopo che il Reparto ambientale marino della Guardia Costiera, per conto del Ministero della Transizione Ecologica, ha confermato la possibilità che la nave versi carburante in mare: si tratta di 800 metri cubi di carburante oltre a 23 tonnellate di merci considerate pericolose, corrosive e molto inquinanti.-

