Pedro Sanchez, un'altra bomba: Paco Salazar lascia incarico alla Moncloa

Secondo fonti del Psoe, è stato lui stesso ad aver richiesto l'apertura di un'indagine preliminare sulle notizie anticipate oggi dall'online elDiario.es, chiedendo "di essere rimosso dall'incarico nel Comitato esecutivo federale" socialista. I comportamenti impropri, descritti da alcune testimonianze di donne citate da elDiario.es riguardano presunte "molestie sessuali e abuso di potere". Il caso danneggia ulteriormente la situazione del premier Pedro Sanchez, dopo gli scandali per presunta corruzione che coinvolgono ex dirigenti e persone del suo entourage. "La segreteria generale di Presidenza ha avviato i meccanismi stabiliti per chiarire i fatti e si procede all'attivazione del protocollo di azioni a fronte di molestie sessuali o per motivi sessuali", segnala un comunicato, citato da El Pais. Nella nota si specifica che nessuna impiegata o impiegato della presidenza del governo ha chiesto di attivare il protocollo, né si sono avute notizie di comportamenti "degradanti, offensivi o intimidatori" attribuibili a Salazar.