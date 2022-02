Regina Elisabetta positiva al Covid: "Iniziato subito il trattamento", con cosa la stanno curando

20 febbraio 2022 a

Dopo essere sfuggita al Covid nei momenti peggiori dell’epidemia, alla fine anche la Regina Elisabetta si è infettata. Stando a quanto comunicato da Buckingham Palace, la sovrana accusa soltanto dei sintomi lievi, simili a un raffreddore. I medici di corte la tengono sotto stretta osservazione e pare abbiano cominciato a trattarla da subito con farmaci anti-virali.

Nonostante un po’ di preoccupazione per la sua salute, dettata soprattutto dal fatto che è alla soglia dei 96 anni, la Regina Elisabetta continuerà comunque a condurre “leggeri impegni” nei prossimi giorni: o almeno questo è quanto fanno sapere dal castello di Windsor. Dieci giorni fa era stato il principe Carlo a risultare positivo al Covid, tra l’altro appena 48 ore dopo aver incontrato la madre. La quale però non deve essersi infettata in quel momento, ma qualche giorno dopo: pare infatti che all’interno dello staff reale ci siano stati diversi casi di positività.

La regina Elisabetta è comunque vaccinata con tre dosi: quella booster l’ha ricevuta lo scorso ottobre. Tra l’altro proprio da allora aveva cominciato a rallentare su imposizione dei medici, che la vedevano troppo affaticata dopo aver presenziato a 19 impegni ufficiali consecutivi. Troppi per una 95enne che vuole affrontare il suo ruolo come se ne avesse 25 di meno: i medici di corte vogliono che la sovrana arrivi nella forma migliore a giugno, quando si terranno le celebrazioni ufficiali per i 70 anni di regno.

