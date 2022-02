Ucraina, Vladimir Putin frena Macron: "Vertice con Biden? Prematuro parlarne". Doccia ghiacciata dal Cremlino

21 febbraio 2022 a

Emmanuel Macron aveva annunciato stanotte che ci sarebbe stato un incontro tra Vladimir Putin e Joe Biden sulla crisi in Ucraina, ma ora il Cremlino, in una nota, smorza gli entusiasmi: "è prematuro" parlare di un vertice tra il presidente russo e l'omologo americano. "Non ci sono piani concreti", "Putin e il presidente degli Stati Uniti Biden possono decidere di discutere dell'Ucraina in qualsiasi momento. Una telefonata o un faccia a faccia possono essere fatte in qualsiasi momento" si legge ancora nella nota del Cremlino, che però aggiunge che "non esiste ancora un piano concreto" in questo senso.

Una dichiarazione che smonta l'annuncio del presidente francese secondo il quale Putin e Biden hanno "accettato il principio" d'incontrarsi in un vertice, proposto dallo stesso Macron, che "si potrà tenere solo se la Russia non invaderà l'Ucraina". Questo vertice sarebbe stato poi esteso a "tutti gli stakeholder" e si concentrerebbe su "sicurezza e stabilita' strategica in Europa", aveva precisato 'Eliseo.

In attesa del faccia a faccia tra i due presidenti era stato annunciato anche un confronto tra il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, il 24 febbraio.

Intanto Putin convocherà per oggi 21 febbraio una grande riunione del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, aggiungendo che Putin terrà un discorso durante l'assemblea. Inoltre Peskov ha affermato che il presidente russo avrà diverse conversazioni telefoniche internazionali nel corso della giornata.

