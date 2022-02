Ucraina, Vladimir Putin: "Progetto di pace senza prospettive. Kiev nella Nato una minaccia". Attacco, ci siamo?

21 febbraio 2022 a

a

a

"Se l'Ucraina entrerà nella Nato, le minacce per noi aumenteranno drammaticamente": Vladimir Putin continua a temere l'eventuale ingresso di Kiev nell'organizzazione del trattato del Nord Atlantico. Intervenuto alla riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza della Russia, trasmessa in diretta tv, il presidente ha aggiunto: "Gli Usa mi hanno assicurato che è possibile una moratoria sull'entrata dell'Ucraina nella Nato". Anche se poi ha aggiunto che questa moratoria "non è comunque una concessione".

"Ciao, sono lo zio Vladimir e...". Bollette, la fucilata di Alan Friedman contro Putin: come stanno le cose

Putin, poi, ha puntato il dito contro Kiev: "Ha già condotto tra operazioni punitive contro il Donbass e sembra proprio che si stia avventurando in un'altra. Gli ultimi sviluppi dimostrano che le autorità ucraine non hanno nessuna intenzione di implementare gli accordi di Minsk". Che le tensioni siano ormai alle stelle lo hanno confermato anche alcune parole dello zar. "Il processo di pace non ha al momento alcuna prospettiva", ha fatto sapere, riferendosi agli accordi di Minsk, che avevano chiuso il conflitto ucraino del 2014.

Video su questo argomento "Non giochi con le vite umane". Ucraina, la ministra degli Esteri tedesca Baerbock sfida Putin

Sull'ingresso dell'Ucraina nella Nato, poi, il presidente russo ha insistito: "Non abbiamo garanzie, abbiamo bisogno di un documento firmato che sia valido secondo il diritto internazionale". Nel frattempo sono in corso i preparativi per l'incontro Biden-Putin. Il ministro degli Esteri francese Jean Yves Le Drian ha invitato il collega russo Sergei Lavrov, che ha accettato, "per tenere delle consultazioni preparatorie al summit".

"Cosa offrirà Biden a Putin". Ucraina, la soffiata di Federico Rampini: il trionfo dello zar sull'Occidente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.