Vladimir Putin minaccia l'Occidente: "La risposta sarà forte e dolorosa", mondo verso il caos

Il riconoscimento ufficiale del Donbass da parte di Vladimir Putin ha scatenato la reazione dell’Occidente e in particolare di Washington, che ha annunciato sanzioni pesanti nei confronti della Russia. Quest’ultima dal canto suo ha replicato promettendo una risposta “forte” e “dolorosa”: insomma, il clima attorno alla crisi ucraina si fa sempre più teso e duro, nonostante la via diplomatica sia apparentemente ancora in piedi.

“Non ci dovrebbero essere dubbi - si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri russo - ci sarà una risposta forte alle sanzioni, non necessariamente simmetrica, ma ben calcolata e dolorosa per la parte americana”. Parole oscure, che sanno di minaccia e che partono dal presupposto russo secondo cui le sanzioni decise dagli Stati Uniti sono “controproducenti per gli interessi di Washington”. Il presidente ucraino Zelensky ha replicato in maniera altrettanto dura, soprattutto per quanto concerne la minaccia di Putin, che nelle scorse ore ha pretesto che Kiev cancellasse la sua richiesta di adesione alla Nato.

“Il futuro della sicurezza europea si decide in Ucraina”, ha dichiarato Zelensky, che ha ribadito l’ambizione di aderire all’Unione europea e alla Nato. Inoltre il presidente ucraino ha ringraziato l’Occidente per le sanzioni varate contro Mosca, la cui reazione però non si è fatta attendere: la situazione è sempre più incerta…

