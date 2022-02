Ucraina, "forze speciali russe senza insegne": scoop della Bild, la guerra sporca di Putin

23 febbraio 2022 a

Mosca sarebbe a un passo dal preparare l'invasione. Dopo aver spedito 30 mila soldati nelle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, Vladimir Putin è pronto ad andare oltre. Ne è convinto un esponente della Difesa statunitense. "Le forze russe intorno all'Ucraina sono pronte all'invasione; l'80 per cento è in posizione di attacco e pronte a partire - ha svelato alla Reuters per poi aggiungere -. Putin ha il 100 per cento delle forze che, secondo gli Stati Uniti, avrebbe schierato per attaccare l'Ucraina".

A fargli eco l'amministrazione Biden, che ha prontamente avvertito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La Russia, sono convinti gli 007 americani, sta preparando una invasione su larga scala del Paese nel giro delle prossime 48 ore. Intanto emergono nuovi dettagli sul piano dello Zar.

Stando a quanto riferito dal tabloid tedesco, Bild, nel sud della Russia ci sono circa 300 mezzi militari delle forze speciali Spetznaz. Tutti procederebbero verso la zona di confine di Marinowka. Ma c'è di più, perché la Bild parla di un "esercito segreto", spiegando che sia i mezzi sia i soldati non hanno segni distintivi. I mezzi senza insegne russi sono gli stessi che presero il controllo della Crimea nel 2014. Una scelta ben precisa quella del presidente russo e che va in direzione opposta di quanto presentavano i giorni scorsi i carri armati. Questi, sempre russi, mostravano una lettera "Z". In quel caso, si era detto, l'obiettivo era quello di riconoscerli in caso di guerra.

