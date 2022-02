Ucraina, bombe a Kiev durante il collegamento con la tv: il gesto estremo del giornalista, tutto in diretta

24 febbraio 2022 a

Sono immagini sconvolgenti quelle che arrivano da Kiev. In questo video infatti Matthew Chance, inviato della Cnn, mentre è in collegamento dalla capitale dell'Ucraina, dice di aver sentito chiaramente una serie di esplosioni. Quindi il giornalista durante la diretta si gira per cercare di capire la situazione, evidentemente preoccupato. Poi Chance interrompe il collegamento per qualche secondo per indossare il giubbotto antiproiettile con la scritta "Press" e l’elmetto in diretta.

La Russia ha infatti iniziato l'invasione dell'Ucraina. Sette soldati sono morti a causa dei bombardamenti nelle prime ore dell'attacco russo, ha confermato il ministero degli Interni di Kiev dopo le notizie che parlavano di almeno sette persone morte e nove ferite a causa dei bombardamenti. Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un' "operazione militare speciale" ordinando ufficialmente il dispiegamento di militari della Russia nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Esplosioni sono state segnalate nella capitale Kiev e in varie città del Paese.

Il ministero dell'Interno ucraino ha parlato anche di 17 militari che risultano scomparsi dopo un attacco aereo russo contro un'unità militare a Podilsk, nella regione di Odessa.

Le forze ucraine hanno rivendicato dal canto loro l'uccisione di "50 nemici russi" annunciando di aver respinto un attacco nella città di Shchastia, nella regione orientale di Luhansk, una delle due autoproclamate Repubbliche riconosciute dalla Russia.

