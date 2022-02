Ucraina, benvenuti all'inferno: il jet, il botto e lo strazio del neonato. Un video sconvolgente

24 febbraio 2022 a

a

a

Un video terrificante: dalla finestra di casa si vede un aereo in lontananza solo per un attimo. Poi si sentono una forte esplosione e il pianto disperato di un bambino. Le immagini a un certo punto traballano e chi ha in mano il telefono inizia a correre. E' questo quello che i cittadini ucraini stanno vivendo nelle ultime ore, dopo l'attacco da parte della Russia di Vladimir Putin. Il filmato è stato pubblicato su Twitter dal giornalista Tancredi Palmeri, che ha scritto: "Si, la guerra è l'inferno in terra. Mio Dio".

Questo, comunque, non è l'unico filmato che circola in rete e sui social su ciò che sta succedendo nel Paese di Volodymyr Zelensky. Un altro video, condiviso sempre da Palmeri, riprende una battaglia aerea nei cieli della periferia di Kiev. "E' tutto irreale", scrive il giornalista.

In un altro video ancora si vedono altri bombardamenti. Palmeri scrive: "Le immagini dell’attacco degli elicotteri russi alla periferia di Kiev spaventano anche per un aspetto inedito: per la prima volta, da questa parte di mondo, come in un film, la gente filma alle finestre".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.