Vladimir Putin, le ragioni dell'attacco in Ucraina? "Messo sotto dall'apparato militare russo", le "colpe" di Biden

Perché alla fine Vladimir Putin ha deciso di attaccare l'Ucraina? Qual è stato il motivo che ha fatto precipitare la situazione? Secondo un retroscena pubblicato da Dagospia fonti autorevoli dell’intelligence internazionale sostengono che l’apparato militare russo ha prevalso sul presidente. "L'arma che più ha messo in difficoltà" Putin, "sput***andolo davanti ai generali, si chiama Global Hawk, i super droni americani ad altissima tecnologia che decollano dalla base di Sigonella, in Sicilia, diretti sui cieli dell’Ucraina capaci di intercettare pure quando i russi vanno al bagno".

Si tratta di "congegni sofisticatissimi, pilotati da remoto che hanno in dotazione un radar a scansione, in grado di intercettare la qualsiasi". Inoltre, "l’enorme autonomia dei Global Hawk consente di restare in volo per 24 ore e coprire anche 100mila chilometri quadrati di territorio (un terzo dell'Italia)". Grazie al loro utilizzo tutte le mosse dello stato maggiore russo venivano anticipate e diffuse in tempo reale dall’intelligence americana e, attraverso la Cia, finivano poi sulla stampa americana. "A quel punto, stanchi di essere stanati, le pressioni dell’apparato militare di Mosca hanno costretto Putin a dare il via all’invasione".

E adesso l'unico modo che abbiamo per combattere Vladimir Putin è l’esclusione della Russia dal sistema finanziario Swift. Questa mossa darebbe una pesantissima legnata all'economia russa. Il rovescio della medaglia è che anche le banche europee subirebbero perdite miliardarie.

