Charlene non tornerà più a Monaco: "Dove ha deciso di trasferirsi coi figli", lo sfregio ad Alberto

La principessa Charlene non tornerà a Monaco. L’indiscrezione arriva dalla rivista Closer, secondo cui la moglie di Alberto sta valutando di trasferirsi in Svizzera anche dopo che avrà lasciato la clinica dove è ricoverata da mesi per superare i disagi fisici e psicologici derivanti dalla terribile esperienza vissuta in Sudafrica lo scorso anno.

Era novembre quando Charlene fu portata in una clinica specializzata, dove si trova tuttora pur essendo data in lieve miglioramento psico-fisico. La principessa starebbe valutando la possibilità di rimanere in Svizzera e di farsi raggiungere dai figli, i gemelli Jacques e Gabriella. “Ha capito che tornare a vivere a Monaco non le avrebbe fatto bene per nulla”, ha rivelato una fonte alla rivista Closer. Di certo c’è che appena possibile Charlene vorrà ricongiungersi con i suoi figli: la lontananza che va avanti da tempo la fa soffrire molto, come è normale che sia.

“Non vuole più che Jacques e Gabriella crescano a Monaco (dove sono seguiti soprattutto dalle sorelle del principe Alberto da quando lei è ricoverata, ndr) - ha continuato la fonte della rivista Closer - vuole stabilirsi altrove, con loro, e chiedere ad Alberto di viaggiare per vederli”. Ovviamente per il momento non è arrivata alcuna conferma né smentita: non resta che aspettare che gli eventi facciano il loro corso.

