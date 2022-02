Ucraina, la figlia del portavoce del Cremlino contro la guerra: ora per Vladimir Putin si mette male?

26 febbraio 2022 a

a

a

La guerra in Ucraina sta indignando anche molti russi. Tra questi Lisa Peskova, niente di meno della figlia del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. È lei a supportare su Instagram la fine dei combattimenti. Qui la ragazza, che vive tra Mosca e l'Europa, ha postato una story con lo schermo nero e l'hashtag #noallaguerra. Lo stesso che sta riempiendo le bacheche e i profili di molti russi in questi ultimi giorni. A darle man forte anche l'ex moglie di Peskov.

Il civile ucraino contro i carri armati russi: disarmato e a mani nude, che fine fa. Il video che sconvolge il mondo | Guarda

Ma Lisa non è l'unica. Con lei anche Tatiana Yumasheva, figlia dell'ex presidente Boris Eltsin. Fu lui a consacrare Vladimir Putin come successore. Yumasheva, come molti, ha scritto su Facebook un post contro l'invasione russa. E, stando a quanto riportato da Moscow Times, avrebbe aggiunto che si tratta di persone legate all'elite politica russa. A far sentire la loro voce anche gli scienziati russi.

"Vietato parlare di civili ucraini morti". Putin sbugiardato, video sconvolgente: missile russo disintegra un palazzo | Guarda

Quest'ultima in una missiva da quasi 400 firme hanno invitato a fermare le ostilità: "La responsabilità di scatenare una nuova guerra in Europa spetta interamente alla Russia. Non c'è una giustificazione razionale per questa guerra". E ancora: "L'Ucraina non rappresenta una minaccia per la sicurezza del nostro Paese. Molti di noi hanno parenti, amici e colleghi che vivono in Ucraina. I nostri padri, nonni e bisnonni hanno combattuto insieme contro il nazismo". Neanche il mondo dello sport è rimasto in silenzio. "Come tennisti - ha detto Daniil Medvedev - noi promuoviamo la pace il tutto il mondo. Sono stato in tanti Paesi diversi fin da quando ero juniores e non è facile per me sentire tutte queste notizie. Io sono per la pace".

Ucraina, il mercantile giapponese distrutto dal missile russo: video impressionante, scenario gravissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.