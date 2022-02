Ucraina, Volodymyr Zelensky e la moglie nel mirino: "Putin ci vuole morti". "Questa è una resa", la frase rubata a Olena

26 febbraio 2022 a

Volodymyr Zelensky continua a fare video per rassicurare gli ucraini e soprattutto per dire a tutti che lui è rimasto nel suo Paese, accanto ai suoi cittadini. Non è scappato come un codardo. Pare che a pesare sulla sua decisione sia stata anche sua moglie Olena. I due si conoscono fin dai tempi della scuola, si sono sposati nel 2003 e hanno avuto la loro prima figlia un anno dopo, il secondo nel 2013. Adesso tutta la famiglia sarebbe in pericolo. "Dopo di me, il bersaglio è la mia famiglia", ha denunciato il presidente ucraino in un video di qualche giorno fa.

Zelensky, insomma, non ha voluto mettersi in salvo all’inizio dell’invasione, abbandonando il Paese e i suoi milioni di cittadini indifesi davanti al nemico. Tuttavia avrebbe potuto mandare all’estero la famiglia, così da sottrarla a qualsiasi pericolo. Sua moglie, però, come riporta il Giorno, si sarebbe rifiutata. Quello, infatti, sarebbe sembrato un segno di resa.

Il presidente quindi è a Kiev e lavora 24 ore su 24, passando da un rifugio all’altro per sfuggire ai russi che hanno l’ordine di catturarlo al più presto. La sua carriera politica è iniziata nel 2019, quando era conosciuto principalmente come comico e attore. Ha vinto in meno di quattro mesi, pur non avendo un programma, né un partito, né un minimo di esperienza. Adesso, però, si sta rivelando un buon presidente nonostante la battaglia impari contro il nemico.

