Kira Rudik, un mitra contro i russi: "Non avrei mai pensato di farlo", chi era questa donna prima della guerra

Kira Rudik è una parlamentare con un passato da amministratore delegato della sede ucraina di Amazon Ring. La 36enne ha deciso di non rimanere a guardare dinanzi all’invasione russa e di mettersi a tutti gli effetti a disposizione della difesa del suo Paese: come tanti altri ucraini, la Rudik ha infatti deciso di imbracciare le armi e di combattere per respingere le forze militari di Vladimir Putin.

“È mio dovere essere qui. Io sono armata e il mio staff anche - ha scritto in un tweet a corredo di una foto in cui appare con il fucile in mano - sto imparando a usare il Kalashnikov e mi preparo a prendere le armi. È surreale, solo alcuni giorni fa non mi sarebbe mai venuto in mente. Le nostre donne difenderanno il nostro suolo esattamente come gli uomini. Viva l’Ucraina”.

L’altro giorno la Rudik era stata intervistata dalla Cnn, alla quale aveva spiegato che “ci sono stati dati i fucili e saremo in grado di resistere se le forze russe raggiungono Kiev. Proprio in questo momento ci sono esplosioni alle mie spalle e sento i vetri tremare. Ma è mio dovere restare e difendere la patria. Ci siamo sempre chiesti qualche sarebbe stata la forza che avrebbe fermato Putin. Pensavamo che sarebbe stata una coalizione di grandi Paesi e che ci sarebbero voluti anni per crearla. Invece eravamo noi, sono così orgogliosa dell’esercito e del popolo ucraino”.

