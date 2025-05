Elly Schlein, sfregio a Meloni da Fabio Fazio: "Tradimento"

Questa mattina Elly Schlein sarà al presidio Rai a Roma, in via Teulada, per dire "Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia". Il nuovo slogan coniato dal Partito democratico per protestare contro la tv pubblica con una mobilitazione davanti alle sedi regionali della Rai. L'accusa? Il presunto black out informativo in corso sui referendum che si svolgeranno l'8 e 9 giugno prossimi. Nell'attesa, la segretaria del Pd ha pensato bene di "occupare" il canale Nove andando ospite da Fabio Fazio domenica sera a Che tempo che fa. Uno spazio, va detto, quello sì da sempre precluso alle forze del centrodestra.

"Noi siamo l’unico partito che fa discussioni vere e che può anche cambiare linea, io non lo cambierei per niente al mondo con uno di questi tanti partiti personali del capo, dove per cambiare idea deve cadergli una tegola in testa. Quindi benissimo che oggi ci sia una nuova linea e che sia a favore dei 5 Sì a questo referendum - ha spiegato Schlein seduta davanti a Fazio a proposito dei referendum -; io ero in piazza con la Cgil già nel 2015 contro queste riforme sul lavoro. Abbiamo preso una decisione, discutendola nella Direzione Nazionale non ci sono stati voti contrari, io ho sempre detto che non avrei chiesto abiure personali a nessuno".

"Io penso che l'Italiaa possa sorprenderci al referendum dell'8 e del 9 giugno."@ellyesse a #CTCF pic.twitter.com/9tq3jqzkwe — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 18, 2025

"La cosa che mi rende orgogliosa - ha aggiunto - è che i sondaggi di questi giorni fanno vedere che c’è un’alta adesione ai quesiti, ma dove è più alta è proprio nella nostra base, vuol dire che la nostra base è anche in grado di riconoscere quando sono stati fatti degli sbagli e può mobilitarsi per correggerli", è il riferimento a lavoro e Jobs Act. "Io penso e credo che l’Italia possa sorprenderci con un’ondata di partecipazione l’8 e il 9 giugno per andare votare per dire basta alla precarietà, che condiziona la vita soprattutto delle nuove generazioni, per aumentare sulla sicurezza sul lavoro, perché siamo una Repubblica fondata sul lavoro in cui ogni giorno si muore di lavoro e di stage, e per riconoscere finalmente la cittadinanza a chi nasce o cresce in Italia".