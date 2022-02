Ucraina, la guerra in diretta: negoziati e bombardamenti, voci pesantissime dalla Bielorussia

28 febbraio 2022 a

Quinta notte di scontri e bombardamenti a Kiev e nelle altre città d'Ucraina, ma la Russia e Kiev si preparano ai primi, difficilissimi "negoziati di guerra", organizzati in un luogo top secret a Gomel in Bielorussia, sulla riva del fiume Pripyat. Il presidente ucraino Zelensky si dice scettico, ma disposto a provarci. E l'omologo russo Vladimir Putin domenica ha attivato l'allerta nucleare, di fatto una pistola carica piazzata sul tavolo del "dialogo" non solo con l'Ucraina, ma soprattutto con gli Usa, la Nato e l'Unione europea.





Ore 9.06: Farnesina agli italiani, "lasciate la Russia"

La Farnesina "raccomanda fortemente ai connazionali presenti in Russia a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d'affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia".

Ore 9.04: La norvegese Equinor lascia la Russia

Il colosso norvegese dell'energia Equinor cesserà i propri investimenti in Russia e scioglieà le joint-venture nel Paese come "reazione all'invasione dell'Ucraina da parte dell'Armata Rossa". L'annuncio in una nota diffusa dal Gruppo controllato al 67% dallo Stato norvegese. A fine 2021 il Gruppo deteneva attivi per 2,1 miliardi di dollari in Russia ed e' partner di Rosneft dal 2012.



Ore 7.27: Crolla il rublo, tremano gli oligarchi russi

La quinta notte di bombardamenti è stata leggermente meno cruenta delle precedenti. L'Onu riunirà il Consiglio di Sicurezza per proporre una tregua per evacuare donne e bambini. La minaccia nucleare evocata dal Cremlino provoca i primi scossoni sui mercati finanziari: il rublo russo ha ceduto quasi il 30% sul dollaro sulle piazze asiatiche, i future a Wall Street hanno perso fino al 3%, il petrolio è schizzato al Wti fino a un +7,5% a 98,46 dollari al barile. In gravissima crisi a causa delle sanzioni molte banche russe, con il 50% delle riserve della banca centrale di Mosca congelate nelle casseforti dei Paesi del G7.

Ore 7.15: Riaprono i primi negozi a Kiev

È terminato poco fa, alle 8 locali (le 7 in Italia), il coprifuoco imposto a Kiev. Nella capitale stanno quindi riaprendo i NEGOZI di alimentari, e a breve dovrebbero ricominciare a circolare, per quanto possibile, i trasporti pubblici, come ha riferito il servizio stampa dell'amministrazione statale della capitale. "I negozi di alimentari e i trasporti pubblici apriranno a Kiev dalle 8. I treni della metropolitana passeranno molto meno spesso del solito". Ai cittadini viene chiesto di "non uscire e non muoversi per la città inutilmente", come si legge in una nota del municipio.

Ore 7.12: "Minsk estensione del Cremlino"

La Bielorussia si starebbe preparando all'invio di soldati in Ucraina che andrebbero a unirsi agli alleati russi. Il dispiegamento potrebbe iniziare già oggi, secondo le dichiarazioni di un funzionario dell'Amministrazione Usa riportate nelle ultime ore dal Washington Post. "E' molto chiaro che Minsk ora è un'estensione del Cremlino", ha detto. The Kyiv Independent ha scritto nelle scorse ore di più fonti che parlano di una decisione già presa.

