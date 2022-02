Ucraina, questa modella? Cambio di vita drastico, dalle passerelle alla guerra: com'è oggi

28 febbraio 2022 a

Tutti, o quasi, hanno deciso di prendere la armi in Ucraina per difendere il proprio popolo dagli invasori russi. Tra questi c'è anche l'ex Miss Ucraina Anastasiia Lenna, che si è unita ai combattenti. E' stata la modella stessa a farlo sapere ai suoi seguaci: ha pubblicato su Instagram gli scatti in cui si mostra equipaggiata e armata. Un abbigliamento che aveva mostrato anche in alcune foto del passato.

L'ex reginetta di bellezza, quindi, ha deciso di unirsi all'esercito della sua nazione per combattere contro le forze armate russe. E ha pensato bene di comunicare la sua scelta così coraggiosa ai suoi 200mila followers. Anastasiia Lenna, comunque, aveva una vita molto diversa prima dell'inizio della guerra: era stata incoronata vincitrice del concorso di bellezza a 24 anni nel 2015. Ma dalle passerelle adesso è passata direttamente alla guerra.

Il Daily Star, citato da Leggo, ha fatto sapere pure che Anastasiia non è estranea al mondo delle armi. Le aveva già maneggiate nei campi di addestramento. Questa volta, però, non si tratta di una semplice esercitazione. Si fa sul serio. Gli ultimi scatti pubblicati sui social la ritraggono con tutto l'equipaggiamento militare necessario. Da quando Vladimir Putin ha dichiarato guerra all'Ucraina, comunque, la modella ha utilizzato i suoi profili social solo per raccogliere sostegno per il suo paese.

