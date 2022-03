Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo: "Solo i delegati ucraini avevano i telefoni sul tavolo dei negoziati", ecco cosa significa

01 marzo 2022 a

Lucio Caracciolo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata del 28 febbraio, fa notare il particolare della presenza di telefoni solo da parte dei delegati ucraini. La spiegazione potrebbe rivelare l'esito della trattativa. "Condivido la fiducia nel genere umano ma sui negoziatori un po' meno. Non so se avete fatto vedere la foto del tavolo delle trattative. Vediamo che i negoziatori ucraini hanno il telefonino sul tavolo e i russi no", osserva il direttore di Limes.

"Vuol dire che i russi non hanno niente da dire perché", spiega Lucio Caracciolo, "se avessero il telefonino aperto sul tavolo come ce l'hanno gli ucraini evidentemente sarebbero in collegamento diretto con Mosca e Mosca sentirebbero tutto", prosegue.

"Quindi la delegazione russa è di basso profilo mentre quella ucraina di più alto profilo. Ma i negoziati veri se si fanno veramente si fanno ad un più alto livello e non si fanno vedere", sottolinea Lucio Caracciolo. Al momento dunque "non si può ancora dire nulla, questo è un gesto di buona volontà e va preso come tale ma non cambia nulla. Finché i russi non avranno conquistato Mariupol e forse qualcos'altro non credo che vorranno trattare".

