Ucraina, il cameraman lo riprende e il tank gli spara: il video dell'orrore

La guerra in Ucraina in soggettiva. Questo video arriva a Borodianka, città a 70 chilometri dalla capitale Kiev da giorni al centro dei bombardamenti russi. Prima quelli dal cielo, con l'aviazione che ha iniziato a colpire anche gli obiettivi civili, come testimoniano alcuni filmati datati 27 febbraio. Con l'arrivo delle truppe di terra, l'occupazione dei carri armati ha portato il livello di distruzione e guerriglia urbana al livello successivo.

Di fatto si combatte strada per strada, con le truppe di Mosca che avanzano e gli ucraini che resistono, tra esercito regolare e volontari armati. E la guerra si vive in diretta, sui social. Un cameraman, non è chiaro se si tratti di un operatore militare ucraino o meno, riprende da un palazzo un tank russo in strada, a qualche centinaio di metri da lui. Dopo pochi secondi, il carro armato esplode un colpo all'indirizzo dello stesso uomo che lo sta riprendendo. L'effetto video è impressionante. Il reporter improvvisato riesce a salvare se stesso e le riprese, testimoniando poi con il telefonino la devastazione del palazzo intorno a lui.

Su Twitter, molti utenti stanno tra l'altro analizzando l'assalto delle truppe di Mosca e la strategia bellica dei russi partendo proprio dal "caso" Borodianka: "Putin utilizza a Kiev la tecnica dello sfollamento di massa già utilizzata in Siria. Crimini di guerra contro la popolazione civile. Colpite abitazioni, scuole, ospedali per spaventare la popolazione". Nella notte, anche a Kharkiv, seconda città dell'Ucraina, le autorità ucraine hanno denunciato l'assalto russo all'ospedale locale, seguito dall'arrivo di nuove truppe paracadutate.



