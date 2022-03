Vladimir Putin, la sconvolgente teoria dell'ex parlamentare: "Non è lui, sostituito da un sosia"

04 marzo 2022 a

Vladimir Putin sostituito da un sosia? Le teorie sullo zar non finiscono mai di sorprendere. Adesso c'è addirittura chi pensa che il leader responsabile di non poche atrocità in Ucraina sia in realtà un'altra persona. Un ex parlamentare del Pci, come riporta il Tempo, avrebbe espresso un dubbio: "Ma siamo sicuri che quello che vediamo ora, seduto al lunghissimo tavolone del Cremlino, sia proprio Vladimir Putin? Sembra molto diverso dall’uomo visto da vicino anni fa. Di sosia ne ha sempre avuti parecchi a disposizione, utilizzati anche in cerimonie ufficiali: non è che uno di questi si è sostituito al vero Putin, che magari nel frattempo è scomparso oppure è ricoverato in una clinica?". Fantasie a ruota libera, insomma.

"Potrebbe essere una straordinaria exit strategy per i leader moscoviti, nel caso di una sconfitta russa, tirare fuori all’improvviso una storia del genere e dare tutte le colpe a un imitatore - avrebbe continuato l'ex parlamentare -. Una sceneggiatura perfetta per uno dei film di 007, quando protagonista era Daniel Craig".

Questa, comunque, non è una teoria del tutto nuova. Anche l'anno scorso se ne parlava. In particolare, negli ambienti del governo georgiano sarebbe circolata in via non ufficiale la voce secondo cui il vero Putin sarebbe morto o malato e per questo sarebbe stato sostituito. Il motivo? Il fatto che da diverso tempo non ostentasse più la capacità di parlare tedesco, appresa quando lavorava per il Kgb in Germania Est, e che nelle occasioni ufficiali si facesse assistere da un interprete.

