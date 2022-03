Russia, come spiegano la guerra ai bimbi: propaganda a scuola, ecco il cartone animato da brividi

04 marzo 2022 a

Come si spiega la guerra ai bambini? In Russia hanno pensato di risolverla con un cartone animato, generalmente diretto e immediato per far comprendere qualcosa ai più piccoli. Anche se in questo caso c'è di mezzo la propaganda. Protagonisti sono Vanja e Kolja, due studenti compagni di banco. Il primo rappresenta la Russia, il secondo l'Ucraina. A un certo punto la loro amicizia finisce. Questo porta uno dei due, Kolja, a frequentare nuove compagnie.

Il nuovo amico di Kolja, che indossa la maglia con stelle e strisce, è cattivo e picchia i bimbi che impersonano le repubbliche indipendentiste di Lugansk e Donetsk. Il riferimento è, ovviamente, agli Stati Uniti, con cui Mosca non ha un buon rapporto.

A un certo punto della storia, quindi, Vanja interviene disarmando Kolja, ma Stati Uniti e Occidente si schierano con quest'ultimo. Alla fine, quindi, il messaggio è questo: quella in corso non è affatto una guerra. Si tratta solo di un tentativo di disarmare l'Ucraina e riportare la pace, sempre che il popolo ucraino lo voglia. La responsabilità, insomma, è solo e soltanto di Kiev. Questa è la spiegazione, semplice nella sua follia, che i russi hanno fornito ai loro studenti per giustificare l'attacco all'Ucraina.

