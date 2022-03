Ucraina, "donne stuprate dai soldati russi". I racconti horror dalle città occupate

05 marzo 2022 a

«Soldati russi hanno stuprato donne nelle città ucraine occupate». Di ora in ora si inseguono le testimonianze di donne che denunciano di essere stateviolentate dai militari russi, così come i racconti di chi ha visto i propri familiari o i propri amici essere portati via dall'esercito di Putin, sequestrati e rinchiusi chissà dove. Sono le solite tecniche della puizia etnica, messe in atto per costringere la gente alla fuga. È lo stesso ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, a parlare degli abusi in diretta televisiva. «Quando i soldati stuprano le donne nei territori occupati, e abbiamo diversi casi - le sue parole al canale televisivo N1-, quando i soldati russi abusano delle donne nelle città ucraine, è chiaramente difficile parlare dell'efficacia della legge internazionale». Dichiarazioni drammatiche che seguono di qualche ora quelle di una ragazza di Kherson, città portuale non distante da Odessa finita nelle mani dell'esercito russo. «Abbiamo paura dice Svetlana in un'intervista alla Cnn -. Hanno cominciato a violentare le nostre donne. Persone che conosco mi hanno raccontato di una 17enne stuprata e uccisa. Siamo terrorizzati ma non ci arrenderemo mai». Ma sono tante le denunce di ragazze abusate, o addirittura, uccise che rimbalzano sui principali social network. Notizie che hanno portato gli stessi esperti dell'Alto commissario dei diritti umani delle Nazioni Unite a lanciare un appello per «assicurare la protezione delle donne». «La storia ha ripetutamente mostrato che conflitti e guerre incrementano l'esposizione delle donne e delle ragazze ai crimini di guerra, come uccisioni, stupri e traffico di esseri umani», si legge in una nota in cui si ricorda che sia la Russia che l'Ucraina hanno sottoscritto la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

