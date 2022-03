Ucraina, abbattuto elicottero russo. Tutto in diretta: il video del colpo perfetto, immagini molto forti

05 marzo 2022 a

Un elicottero russo è stato abbattuto nei pressi della città di Chernihiv nel nord dell’Ucraina. La scena è stata ripresa e pubblicata su Twitter da un giornalista verificato del posto: il video è impressionante e in poco tempo ha fatto il giro del mondo, venendo visto da milioni di persone. Il velivolo è precipitato su una zona residenziale e non è chiaro se vi siano o meno vittime, ma pare di no: le persone che vivevano lì erano state evacuate dopo il ritrovamento di 500 chili di esplosivo.

Almeno queste sono le informazioni che arrivano dalle fonti ucraine. Le stesse secondo cui un possibile terzo round di negoziati potrebbe svolgersi lunedì 7 marzo. È presto però per dirlo, anche perché la situazione è molto tesa: l’Ucraina ha denunciato la violazione dell’accordo sui corridoi umanitari, durati giusto un paio d’ore prima che la Russia riprendesse i bombardamenti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello affinché la tregua venga rispettata: “I corridoi umanitari devono entrare oggi a Mariupol e Volnovakha per salvare donne, bambini e anziani e dare cibo e medicine a chi è rimasto”.

“Stiamo facendo di tutto per far funzionare l’accordo”, ha dichiarato il presidente ucraino, secondo cui finora nel conflitto sono rimasti uccisi quasi 10mila soldati russi. “È terribile - ha commentato - sono 18enni, ventenni, quasi bambini, soldati a cui non è stato spiegato che stavano andando a combattere. La Russia dovrebbe dargli un’altra possibilità”.

