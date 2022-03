Volodymyr Zelensky "morto"? Gli Stati Uniti pronti al peggio: "Un suolo uomo può salvare l'Ucraina", ecco chi

07 marzo 2022 a

Gli Stati Uniti e tutti i suoi alleati stanno ragionando ormai da giorni su come gestire il “soldato Zelensky”. Il presidente con un passato da comico è diventato simbolo mondiale della resistenza ucraina da quando il suo Paese è sotto attacco da parte della Russia. Nel caso in cui la situazione dovesse precipitare e le forze armate di Vladimir Putin dovessero prendere la capitale Kiev, allora andrebbe attivato un piano per mettere in salvo Zelensky.

Gli americani si interrogano soprattutto su come sostenere un eventuale governo ucraino in esilio guidato dall’attuale presidente: una delle ipotesi più accreditate è che si installi a Leopoli, considerata da sempre la capitale dell’opposizione più profonda alla Russia nonché vicina al confine polacco e per questo particolarmente strategica. Secondo gli Usa è difficile immaginare che Putin possa spingersi fin lì, ma nel caso la fuga in Polonia del governo ucraino sarebbe uno scenario realizzabile.

Ovviamente gli Stati Uniti prendono in considerazione anche l’ipotesi peggiore, quella in cui Zelensky viene ucciso dai russi: in tal caso, come fare ad evitare che a Kiev venga installato un governo filo-russo? Un problema di non facile soluzione, legato a quella della successione in caso di morte del presidente: il suo posto dovrebbe essere presto da Rusland Stefanchuk, altro occidentale convinto e speaker del parlamento ucraino. Ma se morisse anche lui, allora il governo attuale potrebbe implodere.

