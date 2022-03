Luiza Krivonogikh, "linciata" la figlia illegittima di Putin: una fine orribile (a soli 18 anni)

10 marzo 2022 a

Luiza Krivonogikh, la figlia illegittima di Vladimir Putin, è stata costretta a cancellare tutti i suoi profili social dopo essere stata bersagliata di insulti per la guerra in Ucraina. La ragazza, che ha 18 anni, è figlia della miliardaria Svetlana Krivonogikh, che ha avuto una love story con il presidente russo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila. Non è mai stata confermata ufficialmente la paternità di Putin ma da diverso tempo Luiza viene considerata la sua figlia naturale. Del resto la somiglianza fisica è innegabile.

La vita privata dello Zar del resto è da sempre avvolta dal mistero. Da buon agente segreto del Kgb, Putin tiene segretissima la sua famiglia. Di sicuro si sa che è stato sposato con Ljudmila Škrebneva, dalla quale ha avuto due figlie: Marija Putina (nata nel 1985) e Ekaterina Putina (1986). Nel giugno 2013 i due si sono separati e Putin attualmente sarebbe legato a un'altra donna, la ex ginnasta e modella Alina Kabaeva, dalla quale ha avuto altri due figli - Dimitry (2009) e una bambina (2012) – che ora sarebbero nascosti in Svizzera con la madre.

Nulla si sa del nome della secondogenita e anche del reale numero di figli che Putin avrebbe avuto nel corso degli anni, da quando è salito al potere 23 anni fa. Ora Luiza, dopo i numerosi insulti ricevuti in quanto "figlia di un criminale di guerra, di un demonio" ha deciso di dire addio ai social.

