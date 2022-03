Roman Abramovich, lo yacht dell'oligarca russo naviga senza meta nel mar Ionio. Dove lo hanno localizzato, è giallo

11 marzo 2022 a

Il mega yacht di Roman Abramovich, My Solaris, è salpato il 9 marzo dal porto di Barcellona ma non è ancora approdato ad alcuna destinazione. L'imbarcazione da 600 milioni di dollari di proprietà del magnate russo ha infatti lasciato un cantiere di riparazione e in questo momento sta navigando nel Mediterraneo senza una meta specifica.

Grazie ai dati di localizzazione della nave. MarineTraffic, che segue le navi oceaniche, fa sapere che il My Solaris adesso si trova nel Mar Ionio tra l'Italia e la Grecia. I funzionari della guardia costiera greca hanno affermato di essere a conoscenza dei movimenti dello yacht, ma per il momento non hanno richieste o piani per intraprendere alcuna azione.

Abramovich, infatti è tra i sette oligarchi russi ai quali sono stati congelati i beni ieri 10 marzo nel Regno Unito per presunti legami con il presidente russo Vladimir Putin dopo l'invasione dell'Ucraina. Abramovich, proprietario della squadra di calcio londinese del Chelsea la cui cessione annunciata dal magnate russo è stata bloccata dalle autorità britanniche a causa del congelamento dei beni degli oligarchi russi, ha ripetutamente negato qualsiasi relazione con il Cremlino.

La partenza del suo yacht dal porto di Barcellona appare essere una vera e propria fuga dalla confisca. Fino a ieri si pensava che il My Solaris fosse diretto verso le Seychelles o le Maldive, considerate porti sicuri visto che in queste isole non esiste la possibilità di estradizione.

