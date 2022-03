Ucraina, il generale russo Kolesnikov morto in battaglia: "La situazione per Putin sta diventando catastrofica"

11 marzo 2022 a

Un altro durissimo colpo all'esercito russo: è morto in battaglia Andrey Kolesnikov, comandante della 29esima Armata. "L'eliminazione dei leader militari sul campo sta diventando davvero catastrofica per la Russia", è il commento su Twitter del reporter di guerra ucraino Ilia Ponomarenko, che per primo ha rilanciato la notizia.

La situazione è comunque caotica. Gli occhi del mondo sono tutti su Mariupol assediata. Il vicesindaco Serhiy Orlov, intervenuto al programma Mittagsmagazin sulla Ard, ha ammesso disperato: "Non sono come descrivere la distruzione nella nostra città. La città non esiste più. Le immagini di Grozny e Aleppo, ecco come appare Mariupol". I russi "hanno chiuso la città da tutte le direzioni", ha detto Orlov, secondo il quale in città non possono entrare aiuti umanitari. L'esercito ucraino è "molto coraggioso", ma - ha affermato il vicesindaco - i soldati non hanno armi per proteggere le vite dei civili dagli attacchi aerei russi.

L'auto-sabotaggio russo dietro e la morte del generale Garasimov: l'intercettazione che svela una sconvolgente verità

Nel resto del Paese però l'esercito russo appare impantanato, letteralmente. Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato l'idea del ministro della Difesa Sergej Shoigu sul trasferimento alle autoproclamate repubbliche del Donbass dell'equipaggiamento militare di fabbricazione occidentale catturato alle Forze armate ucraine. Si tratta di armi leggere, carri armati, missili guidati anticarro e sistemi di difesa aerea portatili, compresi i sistemi missilistici antiaerei a corto raggio trasportabili a spalla Manpads: il timore è che l'esercito e la resistenza ucraini possano riprenderne il controllo.

"L'Occidente infetta uccelli per portare virus a Mosca": il report del generale russo, "ecco le prove"

A testimonianza delle difficoltà logistiche e militari, il Cremlino ha detto sì anche all'invio di combattenti "volontari" in Ucraina, in risposta al dispiegamento di "mercenari" dall'Occidente. "Se vedi che ci sono persone che vogliono volontariamente aiutare i separatisti dell'Ucraina orientale, allora devi incontrarle a metà strada e aiutarle a spostarsi verso le zone di combattimento", ha detto Putin. E intanto un utente di Twitter condivide nei commenti dell'annuncio di Ponomarenko della morte del comandante russo l'annuncio dei soldati centro-africani intenzionati ad andare in Ucraina per combattere a fianco degli alleati russi. "Un nuovo Afghanistan, però in Europa".

