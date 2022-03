Charlene di Monaco dimessa, l'annuncio e uno strano sospetto: perché la data non è casuale

12 marzo 2022 a

Dopo un lunghissimo ricovero in Svizzera, Charlene di Monaco ha fatto ritorno nel Principato. La moglie del principe Alberto si è riunita con la famiglia. Ad annunciarlo un comunicato reale: "Le Loro Altezze Serenissime condividono con gioia le seguenti informazioni: in accordo con i Suoi medici" e visto l’incoraggiante risultato delle cure, la principessa "proseguirà la sua convalescenza nel Principato, con Suo Marito e i figli al Suo fianco".

La principessa Charlene è già tornata a Monaco dove"si è felicemente riunita con la Sua famiglia e i suoi cari. Le prossime settimane permetteranno alla Principessa di rimettersi ulteriormente in salute, prima di riprendere con gradualità i Suoi impegni ufficiali".

Ma la data di ritorno della principessa non è casuale. Charlene in questi mesi è mancata a molti, anzi, moltissimi appuntamenti tradizionali. Tra questi l'anniversario di nozze e il compleanno dei suoi figli, i gemelli Jacques. Eppure la principessa è riuscita a rimettersi in piedi per il compleanno del marito. Charlene infatti sarà al fianco del principe Alberto il prossimo 15 marzo, nel giorno del suo 63esimo compleanno. Una vera e propria sorpresa per i reali, che fino a qualche settimana fa non erano ancora a conoscenza del giorno in cui la principessa sarebbe stata dimessa.

