Ucraina, i soldati russi vogliono disertare? Nessun problema. Voci dal fronte, come li hanno uccisi

Secondo i servizi segreti ucraini, a Kharkiv i soldati russi hanno ricevuto l'ordine di sparare sui civili. "Siamo pochi e siamo circondati. Ora ci è stato dato il comando di uccidere tutti, i civili, i bambini, tutti. Un cecchino ha appena ucciso tre persone dietro la recinzione, che stavano solo puntando una torcia nella nostra direzione", dice un militare russo a un commilitone intercettato e rilanciato dallo Sbu, gli 007 ucraini, come riporta La Repubblica.

Un ordine che è arrivato per le difficoltà in cui si trova la forza armata russa che per cercare di battere la resistenza ucraina deve aprire il fuoco su tutti, civili compresi. Sempre secondo lo Sbu, il morale dei soldati russi, del resto, è bassissimo. Addirittura si dice che l'esercito di Mosca applicherebbe una "repressione stalinista" con "plotoni di esecuzione" nelle retrovie per fucilare chi prova a disertare per tornare a casa, stando a quanto raccontato ai servizi da un prigioniero di guerra russo.

Ma a Kharkiv, nonostante questa supremazia terrestre ucraina e una grandissima capacità di resistenza alle forze militari russe, potrebbe presto cadere se da Mosca arrivasse l'ordine di bombardamenti a tappeto. Gli ucraini però non si arrendono. Come non si arrende Julia, una volontaria che ha deciso di restare a Kharkiv dove si occupa di logistica: "Non ci arrenderemo mai, dovessimo rifugiarci nel sottosuolo, se l'occidente ci dotasse di aerei moderni, potremmo rapidamente cambiare le sorti di questa assurda guerra". Di certo loro non diserteranno.

