Omicron combinata con BA2, "mai visto nel mondo": Israele, panico per l'ultima variante Covid. Timori e sospetti

Il ministero israeliano della Sanità ha rilevato per la prima volta negli ultimi giorni una combinazione di Omicron con la variante BA2. La scoperta - che il ministero ha definito "mai vista nel mondo" - riguarda due casi di persone arrivate dall'estero in Israele. I loro sintomi sono leggeri, ha aggiunto il ministero, e non hanno avuto bisogno di cure mediche particolari. In una intervista alla radio militare il prof. Salman Zarka, coordinatore della lotta al Covid, ha affermato che questa scoperta non desta, almeno per il momento, un allarme particolare.

"Questa variante non è ancora nota al mondo ed entrambi i casi sono stati scoperti attraverso test PCR eseguiti all'aeroporto Ben Gurion all'ingresso in Israele", si legge in una dichiarazione del ministero. "Le persone infette hanno mostrato lievi sintomi di febbre, mal di testa e dolori muscolari e non hanno richiesto cure mediche speciali", si legge ancora. Per il capo della strategia anti-covid del governo israeliano, Salman Zarka, 'il fenomeno delle varianti combinate è ben noto e in questa fase non siamo preoccupati (che la nuova variante possa portare a) casi gravi".

Un mese fa in Israele è stato dato lo stop al green pass. Il primo ministro israeliano Naftali Bennett aveva spiegato che la decisione è stata presa dopo che la variante Omicron del Covid-19 ha raggiunto il suo picco a gennaio in Israele e poi i casi hanno iniziato a calare. Israele è stato uno dei primi Paesi a introdurre l'uso del Green Pass e ad adottare la strategia di ''convivenza con il coronavirus'', mantenendo le scuole aperte così come diverse attività economiche.

