Ucraina-Russia, i 15 punti del piano di pace: umiliare Zelensky per fermare la carneficina, il piano di Putin

16 marzo 2022 a

a

a

Buone notizie arrivano dal conflitto in Ucraina. Il Financial Times ha pubblicato una bozza di un piano di pace in 15 punti che include il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe se l'Ucraina dichiara la neutralità e accetta limiti alle forze armate. Zelensky rinuncerebbe alla Nato con la promessa di non ospitare basi militari straniere o armi in cambio di protezione da alleati quali Stati Uniti, Gran Bretagna e Turchia.

Diretta "Cina pronta a sostenere militarmente la Russia": l'Apocalisse si avvicina? Slovacchia, arresti ed espulsioni: "Spie russe", Mosca minaccia rappresaglie

Restano comunque degli ostacoli, come le garanzie occidentali per la sicurezza ucraina che potrebbero rivelarsi un "grande ostacolo a ogni accordo, così come i territori" conquistati dalla Russia nel 2014: scrive sempre il Financial Times. Mykhailo Podolyak, un alto consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha spiegato al Financial Times del fatto che qualsiasi accordo comporterebbe che "le truppe della Federazione Russa in ogni caso lascino le zone dell'Ucraina". L'Ucraina manterrebbe le sue forze armate ma sarebbe obbligata a rimanere al di fuori di alleanze militari come la Nato e ad astenersi dall'ospitare basi militari straniere sul proprio territorio.

"Embargo totale". Usa pronti a 'cancellare' la Russia dal mondo: ma l'ombra di Pechino si allunga su Mosca

Il segretario stampa di Putin, Dmitry Peskov, ha invece detto ai giornalisti che la neutralità per l'Ucraina basata sullo status dell'Austria o della Svezia fosse una possibilità. Due delle fonti hanno inoltre affermato che l'accordo include anche disposizioni per sancire i diritti per la lingua russa in Ucraina, dove è ampiamente parlata sebbene l'ucraino sia l'unica lingua ufficiale. I punti critici sarebbe la Crimea e Donbass e l'indipendenza dei due stati separatisti nella regione di confine orientale del Donbass, punti però su cui Kiev fino ad ora si è mostrata ferma sulle sue posizioni. C'è ancora da lavorare, ma sembra che qualcosa si stia muovendo in direzione della pace.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.