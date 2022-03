Ucraina, la guerra in diretta: prime bombe russe su Leopoli. Kiev: "Putin ha finito i soldati, pronto a misure estreme"

18 marzo 2022 a

Ventitreesimo giorno di invasione russa dell'Ucraina. Non si fermano gli attacchi delle forze del Cremlino sugli obiettivi civili, ma la diplomazia continua a lavorare. Oggi è il giorno dell'incontro tra i presidenti degli Stati Uniti e della Cina Joe Biden e Xi Jinping, forse decisivo per cercare una mediazione. Washington sta alzando se possibile la temperatura dello scontro, ribadendo la definizione di Vladimir Putin come "criminale di guerra". "Stiamo raccogliendo le prove, non si fermerà", assicurano dalla Casa Bianca. Sul campo, si segnalano esplosioni nella città di Leopoli, nell'Ucraina occidentale, non distante dal confine polacco e fin qui risparmiata dalle bombe. Secondo il sindaco della città, che ha oltre 700mila abitanti, le deflagrazioni sarebbero state provocate dai missili russi che sarebbero caduti nella zona dell'aeroporto.



Ore 7.46: Leopoli, "missili su sito per riparazione aerei"

"Diversi missili" hanno colpito un impianto per la riparazione degli aerei vicino all'aeroporto di Leopoli, senza fare vittime. Lo ha scritto su Facebook il sindaco della città situata nella zona occidentale del Paese, a circa 70 chilometri dal confine con la Polonia, scossa questa mattina da diverse esplosioni. "L'edificio è stato distrutto - ha scritto il primo cittadino - il lavoro nella fabbrica era stata sospeso, quindi al momento non ci sono vittime".

Ore 7.41: Russia-Cina, incontro diplomatico a Pechino

Il rappresentante speciale del ministero degli Esteri cinese per gli affari relativi alla sicurezza esterna, Cheng Guoping, ha avuto un incontro con l'ambasciatore russo a Pechino Andrey Denisov, durante il quale le parti "hanno discusso della cooperazione tra i due Paesi nel campo della sicurezza e della lotta al terrorismo". Lo ha annunciato il ministero degli Esteri cinese. L'incontro è avvenuto giovedì, dunque alla vigilia dell'attesa telefonata tra il presidente Usa, Joe Biden, e quello cinese, Xi Jinping: la Casa Bianca ha detto esplicitamente che Biden metterà in guardia Xi dall'offrire aiuti militari e assistenza alla Russia.

Ore 7.34: Kharkiv, bombe russe e incendi

Sono almeno 30 gli incendi scoppiati nella regione di Kharkiv nelle ultime 24 ore dovuti ai bombardamenti aerei russi. Lo riporta il Servizio di emergenza statale ucraino (Ses), aggiungendo che un vigile del fuoco è deceduto durante le operazioni di soccorso e un altro è ricoverato in ospedale con ferite gravi. In particolare nella notte è stata colpita una scuola a Merefa, nella regione di Kharkiv, mentre ieri nel capoluogo è stato bombardato un centro commerciale.

Ore 7.18: "Mosca ha esaurito le risorse umane per l'esercito"

La Russia "ha esaurito in modo significativo le risorse umane dell'esercito e ricorre a misure estreme" in fatto reclutamento, attirando i cosiddetti volontari, coscritti e cadetti, nonché mercenari dalla Siria: è quanto sostiene lo Stato maggiore dell'esercito ucraino, nel consueto aggiornamento operativo mattutino della situazione sul campo. Kiev aggiunge che le sue forze, nella giornata di giovedì, hanno distrutto 14 obiettivi aerei russi, in particolare 7 aerei, 1 elicottero, 3 droni e 3 missili da crociera. Secondo la Difesa Ucraina, il basso morale all'interno delle truppe russe ha portato a "un aumento del numero di casi di diserzione e rifiuto del personale militare" di partecipare alla guerra contro l'Ucraina.

Ore 6.59: Esplosioni a Leopoli, è il primo attacco

Almeno tre esplosioni a Leopoli, importante città vicina al confine con la Polonia fin qui risparmiata dai bombardamenti russi. Il sindaco di Leopoli ha reso noto che, nel bombardamento mattutino, è stata colpita la zona dell'aeroporto della città, ma non lo scalo stesso. "Non posso ancora dire l'indicazione precisa, ma sicuramente non è l'aeroporto", ha detto Andriy Sadovyi su Telegram. "I finestrini dei nostri edifici del deposito veicoli sono danneggiati", ha aggiunto.

