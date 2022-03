Vladimir Putin, il terrore di essere avvelenato: "Ogni giorno, prima di mangiare...", chi ha assunto

18 marzo 2022 a

a

a

Vladimir Putin è terrorizzato. Teme che qualcuno voglia farlo fuori, non si fida più di nessuno, nemmeno dei suoi fedelissimi e storici collaboratori. Un mese fa ha licenziato mille persone tra cuochi e guardia del corpo. Li ha sostituiti con altri assistenti. Ma è talmente paranoico e così ossessionato dal rischio di essere avvelenato che prima di mangiare fa assaggiare i suoi piatti a chi gli sta intorno.

Putin sta parlando allo stadio di Mosca, la tv di Stato stacca la diretta. Cosa mandano in onda, complottisti scatenati

Secondo il quotidiano inglese Daily Beast, lo Zar ha assunto dei veri e propri "assaggiatori personali" ben prima che invadesse con le sue truppe l'Ucraina. In sostanza, prima di mettersi in bocca qualsiasi cosa la fa mangiare a qualcun altro. E ha talmente paura di essere ucciso che ha rinnovato tutto il personale, dagli addetti alla lavanderia alle segretarie. Un comportamento paranoico che secondo l'intelligence dimostra che "ha paura".

Video su questo argomento "Altro che armi, pensiamo piuttosto ai bambini", Feltri sulla guerra in Ucraina: il dramma in arrivo

E così Putin è "l'unico leader mondiale noto a impiegare un assaggiatore personale di cibo come facevano i re del passato". Del resto non è così lontano nel tempo l'assassinio di Alexander Litvinenko (ex agente dei servizi russi) ucciso nel 2006 da particelle radioattive di polonio-210, un milione di volte più letale del cianuro. E sarebbe stato lo stesso Putin poi a ordinare l'avvelenamento del suo più grande oppositore Alexei Navalny.

Biden e quel titolo a +16% in un mese. "Chi guadagna sulla guerra di Putin": Usa, sporca storia di soldi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.