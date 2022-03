Ucraina, "volete una torta?". Così l'anziana ammazza otto soldati russi: aneddoto-chioc

20 marzo 2022 a

a

a

Un aneddotto choc arriva dall'Ucraina. Un'anziana donna ucraina avrebbe ucciso otto soldati russi affamati offrendo loro delle torte avvelenate. L'episodio è stato riportato da un funzionario del ministero dell'Interno ucraino, che ha reso pubblica un'intercettazione telefonica tra un militare russo e la sua compagna. L'esercito russo è in una situazione complicata dal punto di vista dei rifornimenti, come testimoniano molti aneddoti simili a questo.

"Il materiale dei loro camion". Strage di soldati russi, ecco spiegata la vera motivazione: immagini forti

I soldati affamati infatti accettano cibo anche dalla popolazione locale. In questo caso, però, otto di loro sono stati avvelenati dall'anziana. Solo pochi giorni fa aveva fatto il giro del web il video di una anziana donna ucraina che offriva aiuto ad un soldato russo, dandogli da mangiare e consentendogli di telefonare a casa.

Diretta "I vostri soldi dietro a questa guerra": Zelensky, accuse-choc alla Svizzera. Mariupol, il mistero: chi c'è sotto al teatro? "Lavrov è disperato"

Si susseguono diversi aneddoti simili, a conferma che l'esercito russo non è in una situazione semplice per quanto riguarda i rifornimenti: data la propaganda reciproca, non è però chiaro quanto ci sia di vero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.