Ucraina, la guerra in diretta: "Otto corridoi umanitari", ma non c'è Mariupol. Drammatica conferma: civili in trappola, città perduta

Ventiseisimo giorno di guerra in Ucraina. Tra poche ore, il colloquio telefonico tra Biden, Draghi, Macron, Scholz e Johnson potrebbe segnare una svolta dal punto di vista diplomatico, mentre la Svizzera si è proposta per ospitare i negoziati tra Mosca e Kiev. Sul campo però la situazione rimane tragica: un bombardamento a Kiev ha ucciso almeno sei persone durante la notte. Secondo le testimonianze raccolte, sei corpi giacevano questa mattina davanti al centro commerciale "Retroville" nel nord-ovest della capitale. Il luogo è stato colpito da un potentissimo bombardamento che ha polverizzato i veicoli nel parcheggio del centro commerciale e lasciato un cratere del diametro di diversi metri. Intanto a Mariupol scatta la battaglia finale, dopo che il governo Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina non "deporrà le armi e non lascerà al nemico la città assediata". "Non si tratta di parlare di resa o di deporre le armi. Ne abbiamo già informato la parte russa", ha detto la vicepremier Iryna Vereshchuk. Precedentemente il ministero della Difesa russo aveva invitato l'Ucraina a "deporre le armi", in nome della salvaguardia degli abitanti e delle infrastrutture della città di Mariupol.





Ore 9.18: "8 corridoi umanitari", Mariupol esclusa

Sono otto i corridoi umanitari concordati per oggi dalle autorità di Kiev per poter far uscire i civili dalle città assediate. Lo ha affermato la vice premier Ucraina Iryna Vereshchuk. Esclusa la città assediata di Mariupol, nel sud dell'Ucraina. Qui, ha detto la vice premier, continuano a fallire gli sforzi per portare forniture umanitarie.

Ore 9.14: Bombe su condominio a Kiev, i morti salgono a 8

Sono saliti ad almeno 8 a Kiev i morti per il bombardamento avvenuto domenica nel quartiere di Podil, non lontano dal centro della capitale. Lo riferiscono giornalisti di AP sul posto. È stato devastato un centro commerciale e stamattina le macerie bruciavano ancora. La forza dell'esplosione ha mandato in frantumi tutte le finestre di un grattacielo vicino, deformandone le strutture di metallo. In lontananza, il suono dell'artiglieria risuonava mentre i vigili del fuoco si facevano strada fra le macerie. Secondo quanto riferito dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, i bombardamenti russi a Podil hanno colpito diverse case.

Ore 8.55: Boris Johnson, "visita urgente a Kiev"

Boris Johnson sta valutando l'opportunità di andare al più presto a Kiev per un incontro personale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il Daily Mail, con questo viaggio il premier britannico intende dimostrare sostegno all'Ucraina nella guerra con la Russia. Johnson ha chiesto a suoi funzionari di studiare la praticità e il valore di un viaggio nella capitale ucraina per i colloqui con Zelensky.



Ore 8.10: "Negoziati riprenderanno in mattinata"

I negoziati tra le delegazioni di Ucraina e Russia proseguiranno a partire dalla mattinata odierna. Lo ha affermato il consigliere del capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Mykhaylo Podolyak. "Si certo, domani mattina ci sarà il prossimo round" dei negoziati, ha detto ieri Podolyak citato dai media ucraini, specificando che sino a questo punto "si sta svolgendo un lavoro estremamente intenso nei sottogruppi di lavoro".

Ore 8.08: "Russofobia nuovo Olocausto"

"Il 21 marzo è stato proclamato dalle Nazioni Unite Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale. Purtroppo, oggi questo argomento è più attuale che mai. Stiamo assistendo in tutto il mondo a una violazione senza precedenti dei diritti delle persone russe in base alla nazionalità. La portata della russofobia è così senza precedenti che questo fenomeno può essere definito un nuovo olocausto: quando tutto è volto a calpestare la nostra cultura, le nostre tradizioni, l'uomo stesso in quanto tale. È un'autentica disumanizzazione". Così, secondo l'agenzia statale russa Ria Novosti, la commissaria per i diritti umani nella Federazione Russa Tatyana Moskalkova. La Moskalkova ha osservato che, in diversi paesi, "i rappresentanti della cultura mondiale di origine russa sono discriminati, gli studenti vengono espulsi dalle università e ai pazienti viene negata l'assistenza medica".

Ore 7.39: "La resistenza ferma l'avanzata russa a Kiev"

"Pesanti combattimenti continuano a nord di Kiev", mentre si è "fermata l'avanzata russa da nord est" della capitale. Lo si legge nell'ultimo rapporto dell'intelligence britannica sulla guerra in Ucraina, spiegando che "la resistenza ucraina ha respinto l'avanzata da nord ovest". "Nonostante l'assenza di progressi, Kiev resta il principale obiettivo militare della Russia", prosegue il rapporto.

Ore 8.44: Matematico ucraino arrestato in Russia si suicida

Un matematico ucraino, Konstantin Olmezov, si è suicidato in Russia dopo essere stato arrestato mentre provava a lasciare il Paese a causa della guerra in Ucraina. Lo ha riferito su Telegram l'avvocato Dmitry Zakhvatov, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ucraina Unian. Olmezov si era trasferito da Donetsk in Russia per studiare dopo l'invasione russa del Donbass e a Mosca aveva scritto la sua tesi. Dopo l'inizio della guerra in Ucraina - riporta Unian - aveva provato a lasciare la Russia ma era stato arrestato ed era rimasto in detenzione per 15 giorni; a seguito del rilascio un'università austriaca gli aveva offerto di potere continuare lì i suoi studi e, per andare via dalla Russia, lo scienziato avrebbe comprato un biglietto della Turchia. Zakhvatov ha riferito che il matematico si è suicidato e che è stato trovato un biglietto di addio in cui spiega che non poteva sopportare gli orrori di ciò che sta accadendo.



Ore 7.34: Sabotaggio bielorusso contro i russi

I 'guerriglieri' bielorussi tentano di impedire alla Bielorussia di invadere l'Ucraina. Franak Vyachorka, consigliere senior del leader dell'opposizione bielorussa Sviatlana Tsihanouskaya e uno dei leader di un'ala giovanile del Fronte popolare bielorusso, ha scritto su Twitter che guerriglieri hanno danneggiato le attrezzature russe, distrutto le ferrovie e distribuito volantini alle truppe bielorusse mentre cercavano di prevenire la partecipazione dell'esercito bielorusso all'invasione dell'Ucraina.



Ore 7.32: Bombe russe contro un campo di addestramento

La Russia ha lanciato due missili contro un campo di addestramento militare a Rivne, nell'Ucraina occidentale. Lo ha affermato Vitaliy Koval, governatore dell'omonima regione Ucraina. Gli attacchi, secondo quanto riferito da Koval, sono avvenuti questa mattina ma al momento non è possibile verificare tali informazioni, così come la potenziale presenza di vittime e feriti.



Ore 7.30: "Truppe russe ferme a 25km da Kiev"

Le forze russe che avanzano su Kiev da Nord-est sarebbero ferme. Gran parte dei militari di Mosca rimangono a più di 25 chilometri dal centro della città, secondo il ministero della Difesa britannico, che ha riportato l'aggiornamento giornaliero della sua intelligence militare. "I pesanti combattimenti continuano a nord di Kiev", ha affermato il ministero. "Le forze che avanzavano dalla direzione di Hostomel, a nord-ovest, sono state respinte dalla feroce resistenza Ucraina".

Ore 7.22: Fuoriuscita di ammoniaca all'impianto di Sumy

Il governatore della regione di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, ha denunciato una perdita di ammoniaca dall'impianto chimico della Sumykhimpro, colpito da un raid aereo della Russia alle 3.55 di questa mattina. Secondo quanto riferito su Telegram dai servizi di emergenza statali ucraini, "a causa del bombardamento è stato danneggiato un serbatoio con ammoniaca" e c'è stata una fuoriuscita. I soccorritori stanno riparando una conduttura danneggiata e un dipendente dell'impianto sarebbe rimasto ferito. L'area interessata si è estende per circa 2,5 km, comprendendo i villaggi di Novoselytsya e Verkhnya Syrovatka. Non c'è nessuna minaccia per gli abitanti di Sumy.

Ore 7.17: Colpi di artiglieria su Odessa

Le forze armate ucraine hanno riportato questa mattina colpi di artiglieria sparati dal mare verso la città di Odessa, nel sud del Paese. Su Twitter è stato anche pubblicato un breve video dove si vedono delle esplosioni lungo la costa sul Mar Nero.

